1 Ein Unbekannter ist in Esslingen in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde eingebrochen (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Maurer

Der Unbekannte gelangte durch ein Fenster in den Hauptsaal der Kirche in der Neckarstraße und versuchte danach, eine Tür in ein Büro aufzubrechen.

Esslingen - Zwischen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr kam es am Samstag in Esslingen zu einem Einbruch in ein Büro einer Kirchengemeinde. Wie die Polizei mitteilte, stieg ein bislang unbekannter Täter durch ein geöffnetes Fenster in den Hauptsaal der Kirche in der Neckarstraße ein. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchte der Unbekannte, die Tür zu den Büroräumen gewaltsam zu öffnen.

Durch anwesende Mitarbeiter wurde er gestört und ergriff daraufhin unerkannt die Flucht. Über die Höhe des Schadens oder eventuelles Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angabe machen.