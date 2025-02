Einbruch in Esslingen: Unbekannte stehlen Waren im Wert von tausenden Euro

1 Der Unbekannte drang über ein beschädigtes Fenster in die Verkaufsräume ein. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

In Esslingen ist in den vergangenen Tagen ein Unbekannter in ein Geschäft in der Straße Am Kronenhof eingebrochen und hat wertvolle Gegenstände gestohlen. Nach Angaben der Polizei stieg der Einbrecher zwischen 15 Uhr am Sonntag und 9.30 Uhr am Montag über ein beschädigtes Fenster in den Laden ein.

Aus der Verkaufsräumen stahl der Täter dann verschiedene Waren im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun zu dem Einbruch.