Einbruch in Esslingen: Unbekannte brechen in Schulcontainer ein – Fenster und Türen beschädigt

Einbrecher haben am Montag mehrere Fenster und Türen an einer Schule in Esslingen beschädigt. Die Polizei ermittelt.











Unbekannte haben vermutlich am Montag in Esslingen mehrere Klassenzimmer eines Schulcontainers aufgebrochen. Eine Lehrkraft entdeckte gegen 20.30 Uhr an der Schule in der Traifelbergstraße eingeschlagene Fensterscheiben und aufgebrochene Türen und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte fanden den Angaben eine Sprecherin zufolge insgesamt drei beschädigte Fenster sowie sechs gewaltsam geöffnete Türen.

Ob die Täter etwas aus den betroffenen Klassenzimmern gestohlen haben, war zunächst unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens lagen noch keine genauen Angaben vor. Der Einbruch ereignete sich in einem Containeraufbau, der als provisorischer Klassenraum genutzt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.