Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Einbruch in Esslingen

1 Der wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Daniel Maurer/dpa

Bisher unbekannte Täter sind am Karfreitag in die Gaststätte Katharinenlinde eingebrochen. Der wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt, doch der Sachschaden dürfe bereits mehrere tausend Euro betragen.















Link kopiert

In der Gaststätte Katharinenlinde sind unbekannte Täter am Karfreitag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 09.50 Uhr eingebrochen. Nachdem sie die Eingangstüre aufgebrochen haben, wurde aus einem Zigarettenautomaten und einer Geldkassette mit Wechselgeld gestohlen.



Im Obergeschoß wurden mehrere Räume und Schränke eines Vereines aufgebrochen und durchsucht. Die gleichen Täter dürften auch für den Einbruch in mehrere im Gelände angrenzender Hütten verantwortlich sein. Eine Gesamtübersicht über das Diebesgut liegt noch nicht vor. Allein schon der von den Tätern angerichtete Sachschaden dürfte aber schon mehrere tausend Euro betragen. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort.