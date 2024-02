Einbruch in Esslingen: Polizei fahndet mit Phantombild nach Einbrecher

1 Die Polizei fahndet nach wie vor nach einem Mann, der im November einen Einbruch in Esslingen begangen haben soll. Foto:

Die Polizei hat das Phantombild eines Mannes erstellt, der im November in ein Haus in Esslingen-Berkheim eingebrochen sein soll. Der Einbrecher war von einer Bewohnerin überrascht worden.











Nach dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Esslinger Stadtteil Berkheim am 4. November 2023 ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Oberesslingen nach eigenen Angaben weiterhin mit Nachdruck in der Sache. In der Zwischenzeit habe man ein Phantombild des Täters erstellen können, teilt die Polizei mit. Der Mann sei etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und kräftig. Er habe eine Glatze und sei zur Tatzeit mit einer Bluejeans, einer Lederweste mit befüllten Taschen sowie schwarzen Baustellenschuhen bekleidet gewesen.

Phantombild Foto: Polizeipräsidium Reutlingen

Unbekannter war ohne Diebesgut geflüchtet

Der Unbekannte hatte nach Angaben der Polizei am 4. November gegen 16.50 Uhr die Tür der Erdgeschosswohnung in der Kantstraße aufgehebelt und war anschließend in die Wohnräume eingedrungen. Dort war er von einer Bewohnerin überrascht worden und anschließend ohne Diebesgut geflüchtet. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen hatte nicht zur Ergreifung des Täters geführt. Anhand der bisherigen Ermittlungsergebnisse habe man jetzt ein Phantombild des mutmaßlichen Einbrechers anfertigen können.