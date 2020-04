Einbruch in Esslingen

1 Der Täter gelangte über ein Fenster in den Laden. Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag mehrere Stangen Zigaretten aus einem Tabakladen am Esslinger Bahnhofsplatz gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Esslingen - Ein Tabakladen, der aktuell in einem Container am Esslinger Bahnhofsplatz untergebracht ist, ist in der Nacht zum Donnerstag ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Unbekannte verschaffte sich zwischen 20.20 Uhr und 8.20 Uhr über ein Fenster, das mit einem Gitter und einem Rollladen gesichert war, äußerst gewaltsam Zutritt zum Innenraum. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Stangen Zigaretten. Ob der Täter noch weitere Beute machte, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Zeugenhinweise.