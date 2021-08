Jugendhaus in Mettingen aufgebrochen

Einbruch in Esslingen

1 In Esslingen wurde in der Nacht auf Montag mutmaßlich in ein Jugendhaus eingebrochen (Symbolfoto). Foto: /_(c)_gottfried_stoppel

Am Sonntagabend hört ein Anwohner verdächtige Geräusche aus einem Jugendhaus in der Matthäus-Hahn-Straße und alarmiert die Polizei. Die Beamten stellen fest, dass eingebrochen wurde.

Esslingen - Am Sonntagabend hörte ein Anwohner in Mettingen gegen 22.45 Uhr verdächtige Geräusche aus einem Jugendhaus in der Matthäus-Hahn-Straße und alarmierte die Polizei.

Die Beamten stellten laut Angaben eines Polizeisprechers fest, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war.

Zu möglichem Diebesgut konnte die Polizei zum bisherigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt.