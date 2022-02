Einbruch in Esslingen

1 Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Foto: dpa/Horst Ossinger

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Esslingen wurde im Laufe des Dienstags eingebrochen. Der Täter entkam unerkannt mit seiner Beute.















Link kopiert

Esslingen - Zwischen 13.30 Uhr und 23.30 Uhr hat sich ein Einbrecher Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stuttgarter Straße Zugang verschafft. Der Täter gelangte über ein Tor, das er gewaltsam aufgebrochen hatte, zum Garten des Gebäudes. Von dort aus stieg er auf einen Balkon, auf dem er die Tür einschlug und drang so in die Wohnung ein und entwendete nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.