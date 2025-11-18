Einbruch in Esslingen: Einbrecher schlägt Fenster ein und durchwühlt Wohnung

1 Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster ein. (Symbolfoto) Foto: imago/Jochen Tack

Die Polizei ermittelt, nachdem zwischen Donnerstag und Montag Unbekannte in eine Wohnung in Esslingen eingebrochen sind.











﻿ In der Achalmstraße in Esslingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter mit Gewalt über ein Fenster im Erdgeschoss ein.

Demnach wurde der Einbruch am Montag gegen 13.30 Uhr bemerkt und könnte seit dem vergangenen Donnerstag passiert sein. In der Wohnung durchwühlte der oder die Einbrecher Schränke und Schubladen in sämtlichen Zimmern nach Wertvollem.

Ob etwas gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren, nun ermittelt die Polizei.