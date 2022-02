1 Der unbekannte Täter verschaffte sich über die Balkontüre Zutritt zur Wohnung (Symbolbild). Foto: dpa / Silvia Marks

Am Wochenende ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Königsberger Straße in Oberesslingen eingedrungen und hat dabei Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt.















Esslingen - Ein noch unbekannter Täter ist am vergangenen Wochenende in eine Wohnung in der Königsberger Straße in Oberesslingen eingebrochen. Zwischen Freitag, 11 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher laut Angaben der Polizei über die Balkontüre Zutritt zur Wohnung und suchte im Inneren nach möglicher Beute. Soweit bislang bekannt, stahl er Bargeld in verschiedenen Währungen und flüchtete anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.