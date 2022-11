Einbruch in Esslingen

1 Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort die Spuren. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Silvia Marks

Am Freitag hat ein Einbrecher eine Wohnung in der Pliensauvorstadt in Esslingen ausgeraubt. Zutritt verschaffte er sich über die Balkontür.















Link kopiert

Am vergangenen Freitag hat ein Einbrecher zwischen 18.15 Uhr und 22.40 Uhr die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und brach gewaltsam in eine Wohnung ein. Zutritt zur Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße im Stadtteil Pliensauvorstadt, verschaffte er sich über die Balkontür.



Die gesamte Wohnung wurde durchwühlt. Es wurden Schmuck, Bargeld und weitere Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort die Spuren, erklärte die Polizei.