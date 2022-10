1 Der 24-Jährige konnte unmittelbar nach seinem Einbruch festgenommen werden. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Die Polizei nimmt in Esslingen am Sonntagmorgen einen 24-jährigen Mann fest, nachdem dieser zuvor offenbar in eine Wohnung eingebrochen ist.















Link kopiert

Ein 24-Jähriger ist am Sonntagmorgen von der Polizei in Esslingen festgenommen worden, nachdem er zuvor offenbar in eine Wohnung in der Olgastraße eingebrochen war.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der 24-jährige Mann gegen 5.45 Uhr durch die Eingangstüre Zutritt in das Gebäude. Die Bewohnerin wurde darauf aufmerksam und schrie. Nach aktuellem Kenntnisstand flüchtete der Mann dadurch in unverschlossene Geschäftsräume im selben Gebäude und suchte nach Wertgegenständen.

Die Polizei konnte den ihn dort vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme leistet der Mann erheblichen Widerstand, sodass drei Beamten leichte Verletzungen erlitten. Der 24-Jährige hatte laut Polizei mehrere hundert Euro Bargeld sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut bei sich.

Der 24-jährige Mann wurde wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser wies den Mann in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie ein.