Einbruch in Esslingen: Diebe dringen über Fenster ein

Unbekannte sind laut Polizei in ein Einfamilienhaus im Esslinger Stadtteil Wiflingshausen eingedrungen.
In ein Einfamilienhaus im Esslinger Stadtteil Wiflingshausen ist eingebrochen worden. Am Montagabend in der Zeit zwischen 22.30 und 23.30 Uhr zerstörte ein Unbekannter ein Fenster und stieg in das Gebäude ein. Der Einbrecher durchsuchte das Haus und machte sich durch die Haustür aus dem Staub. Über mögliches Diebesgut und den entstandenen Sachschaden liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor.