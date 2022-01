1 Die Kriminalpolizei prüft, ob der Mann auch für andere Taten zur Verantwortung gezogen werden muss. Foto: picture alliance/Franziska Kraufmann

Am Donnerstagvormittag ist ein Einbrecher in Esslingen auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.















Esslingen - Ein 30-jähriger ist am Donnerstagvormittag von Beamten des Polizeireviers Esslingen festgenommen worden, nachdem er zuvor offenbar versucht hatte, in eine Wohnung in der Eugenie-von-Soden-Straße einzubrechen. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Laut Polizeibericht bemerkte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses gegen 10:30 Uhr, wie sich ein Unbekannter von außen an der Wohnungstür zu schaffen machte. Als er daraufhin die Tür öffnete, flüchtete der Täter.

Bei der anschließenden Fahndung konnte der Tatverdächtige von einer Streifenbesatzung ausfindig gemacht und kontrolliert werden. Weil er unter anderem Bargeld und Schmuck mit sich führte, wurde er vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Freitagmittag beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Es wird geprüft, woher die Wertgegenstände kommen, die der Mann bei sich hatte und ob er auch für andere Taten verantwortlich ist.