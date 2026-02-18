Einbruch in Echterdingen: Einbrecher von Bewohner überrascht – Zeugen gesucht

1 Von den beiden Einbrechern liegt bislang nur eine vage Personenbeschreibung vor. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Zwei Unbekannte versuchen am Dienstagnachmittag, in ein Haus in Leinfelden-Echterdingen einzubrechen. Ein Bewohner bemerkt sie – die Täter flüchten.











Am Dienstagnachmittag sind zwei Einbrecher in einer Wohnung in Leinfelden-Echterdingen von einem Bewohner überrascht worden.

Wie die Polizei mitteilt, versuchten die beiden bislang unbekannten Täter gegen 16.45 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür in ein Haus in der Echterdinger Bergstraße einzubrechen.

Ein Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt im ersten Obergeschoss aufhielt, hörte dies und begab sich ins Erdgeschoss. Als die Täter den Mann bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Goldäckerstraße. Eine anschließende Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos.

Beschreibung der Tatverdächtigen veröffentlicht

Von den beiden Einbrechern liegt bislang nur eine vage Personenbeschreibung vor. Die Männer sollen etwa 1,57 Meter groß sein. Einer trug demnach eine dunkle Wollmütze und hatte einen dunklen Schal um den Mund gebunden. Der andere war offenbar mit einer türkisfarbenen Regenjacke bekleidet. Einer der Einbrecher soll zudem einen auffälligen, stecknadelkopfgroßen Leberfleck links neben der Nase gehabt haben.

Das Polizeirevier in Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 bei der Polizei zu melden.