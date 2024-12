Einbruch in die Lifthütte am Schopflocher Pfulb: Türen und Fenster demoliert

Einbruch in die Lifthütte am Schopflocher Pfulb

1 Ein Einbrecher hat die Lifthütte am Pfulb heimgesucht. Foto: Christian Schwier

Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Bei einem Einbruch in die Skilifthütte am Schopflocher Pfulb ist aber eine Schaden von rund 800 Euro entstanden.











Am vergangenen Wochenende ist der Polizei zufolge in die Skilifthütte am Pfulb in Lenningen-Schopfloch eingebrochen worden. Ereignet hat sich die Tat in der Zeit zwischen dem späten Samstagnachmittag, 17 Uhr, und dem frühen Sonntagvormittag, 10 Uhr. Der unbekannte Täter hat vor und bei seinem gewaltsamen Eindringen in die Lifthütte mehrere Türen und Fenster beschädigt, ehe er tatsächlich ins Innere des kleinen Gebäudes gelangte. Ob etwas gestohlen wurde und falls ja, welchen Wert das Diebesgut hat, konnte die Polizei bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermitteln. Der angerichtete Sachschaden beträgt aber schon einmal mindestens 800 Euro.