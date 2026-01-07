Einbruch in Dettingen: Terrassentür mit Stein eingeschlagen – Einbrecher erbetet Bargeld

1 Der Täter durchwühlte die Räume und stahl Bargeld. (Symbolfoto) Foto: Imago/Jochen Tack

In Dettingen unter Teck im Kreis Esslingen ist am Dienstag ein Unbekannter in ein Wohnhaus eingebrochen. Er durchwühlte die Räume und stahl Bargeld.











Im Laufe des Dienstags ist in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr zugeschlagen.

Den Angaben zufolge schlug er mit einem Stein eine Terrassentür ein und gelangte so ins Innere des Wohnhauses in der Alten Bissinger Straße. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und erbeutete letzten Endes Bargeld. Die Polizei ermittelt, vor Ort sicherten Kriminaltechniker Spuren.