Einbruch in der Sindelfinger Straße: Geldbeutel aus Böblinger Gaststätte geklaut

1 Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Böblingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag gegen 3.45 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Sindelfinger Straße in Böblingen. Dort entwendeten die Unbekannten laut Polizeibericht einen Bedienungsgeldbeutel, in dem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Das Polizeirevier Böblingen bittet unter Telefon 0 70 31/ 13-25 00 sowie unter der Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Hinweise.