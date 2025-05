Einbruch in Denkendorf: Unbekannter bricht in Gaststätte ein und richtet Schaden an

Unbekannter bricht in Gaststätte ein und richtet Schaden an

1 Die Polizei ermittelt nach dem Unfall. (Symbolfoto) Foto: Murat

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Sonntag in Denkendorf (Kreis Esslingen) in eine Gaststätte eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Sonntag in eine Gaststätte in der Straße Wettenhalde in Denkendorf (Kreis Esslingen) eingebrochen. Der Täter hat zwischen Samstag, 23.15 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, ein Fenster zum Gastraum eingeschlagen und sich so Zugang zum Inneren verschafft. Wie das Polizeirevier Filderstadt mitteilt, durchsuchte er anschließend mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen.

Entwendet wurde dabei nach aktuellem Stand nichts, der Einbrecher richtete aber einen Schaden von etwa 2000 Euro an. Die Polizei ermittelt.