Einbruch in Deizisau: Fenster eingeschlagen und in Firma eingebrochen

1 In Deizisau wurde in eine Firma eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein Unbekannter ist am frühen Donnerstagmorgen in Deizisau (Kreis Esslingen) in eine Firma eingebrochen, wo er aus dem Büro eine Kasse mit Inhalt entwendete und mehrere Bildschirme beschädigte.











Link kopiert

Am frühen Dienstagmorgen ist in eine Firma in der Plochinger Straße in Deizisau (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Zwischen drei und vier Uhr schlug nach Angaben der Polizei ein Unbekannter eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Er beschädigte mehrere Bildschirme und entwendete eine Kasse samt Inhalt.

Der Polizeiposten Plochingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.