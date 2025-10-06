Einbruch in Böblingen: Polizei umstellt Firmengebäude

1 Die Polizei rückte Samstagnacht an die Calwer Straße aus. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Als die Polizei in der Nacht auf Samstag zu einem Einbruch an der Calwer Straße gerufen wird, umstellt sie das Gebäude. Die Einbrecher sind da bereits auf der Flucht.











In der Nacht zum Samstag, 4. Oktober, sind noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Calwer Straße in Böblingen eingebrochen und haben einen Sachschaden von etwa 2000 Euro hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zunächst die Scheibe einer Tür ein, die in die Waschhalle des Unternehmens führt. Indem sie eine weitere Tür einschlugen, gelangten sie anschließend in das Hauptgebäude.

Nachdem der Einbruch entdeckt worden war, wurde noch in der Nacht die Polizei verständigt, die das Firmengebäude umstellte. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits verlassen und vermutlich nichts entwendet hatten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden von der Polizei gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031/132500 zu melden oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.