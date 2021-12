Einbrecher steigen in Firma ein

Einbruch in Bempflingen

1 Die Täter verschafften sich über die Eingangstüre Zutritt zum Gebäude. (Symbolbild) Foto: Horst Rudel/Horst Rudel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in eine Firma in Bempflingen (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt.















Link kopiert

Bempflingen - Nach dem Einbruch in eine Firma in der Kleinbettlinger Straße in Bempflingen (Kreis Esslingen) hat das Polizeirevier Neckartenzlingen die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Polizei hat der Einbruch zwischen Dienstag 19:30 Uhr und Mittwoch 8:30 Uhr stattgefunden. Die unbekannten Täter gelangten über die Eingangstüre ins Innere des Gebäudes und suchten dort nach Stehlenswertem. Die Einbrecher entwendeten einen Kaffee-Vollautomaten sowie einen geringen Bargeldbetrag.