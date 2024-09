Einbruch in Autowerkstatt in Murrhardt: Hochwertige Fahrzeugteile gestohlen

Einbruch in Autowerkstatt in Murrhardt

1 Unbekannte haben in einer Autowerkstatt in Murrhardt hochwertige Fahrzeugteile gestohlen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt in Murrhardt-Harbach haben unbekannte Diebe mehrere hochwertige Fahrzeugteile entwendet. Der Wert der Beute: bis zu 100 000 Euro.











Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Lagerraum einer Autowerkstatt in der Harbacher Straße in Murrhardt eingedrungen. Die Diebe nahmen mehrere hochwertige Fahrzeugteile, unter anderem Lenkräder und Scheinwerfer, mit. Der Wert der Beute beläuft sich laut Angaben der Polizei nach ersten Schätzungen auf 80 000 bis 100 000 Euro.

Da das Lager nicht regelmäßig genutzt wird, war der Einbruch zunächst unbemerkt geblieben. Wer Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 92/53 13 beim Polizeiposten Murrhardt zu melden.