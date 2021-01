1 Der Einbruch geschah in der Nacht auf Donnerstag. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In der Nacht auf Donnerstag haben Einbrecher eine Gaststätte in Altbach (Kreis Esslingen) überfallen. Ihre Beute ist kurios: Neben Bargeld entwendeten die Täter Eis aus dem Kühlschrank.

Altbach - Eine Gaststätte in der Straße In der Hart in Altbach (Kreis Esslingen) ist in der Nacht auf Donnerstag von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 9.30 Uhr hebelten die Unbekannten laut Angaben der Polizei die Tür eines Verkaufsstandes im Außenbereich der Gaststätte auf und entwendeten aus dem Kühlschrank Eis. Außerdem wuchteten sie einen Zigarettenautomaten auf und stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.