1 Die Unbekannten verschafften sich über eine Notausgangstür Zutritt zum Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Schlesinger

Unbekannte haben am Montagmorgen hochwertiges Werkzeug aus einem Firmengebäude in Altbach (Kreis Esslingen) gestohlen.

Altbach - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen in ein Firmengebäude in Altbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, beschädigten sie den Zaun des umliegenden Geländes, um mit einem Fahrzeug an das Gebäude heranzufahren.

Über eine Notausgangstür verschafften sie sich anschließend Zutritt zum Gebäudeinnern und entwendeten dort hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker im Einsatz.