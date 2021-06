1 Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Firma in Altbach (Kreis Esslingen) eingebrochen. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro.

Altbach - In eine Firma in der Straße In den Weiden in Altbach sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Die Einbrecher dürfen sich, nach bisherigem Stand der polizeilichen Ermittlungen, um kurz vor Mitternacht über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude verschafft haben. Soweit bislang bekannt ist, ließen sie dort Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.