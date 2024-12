Einbruch in Aidlingen: Diebe räumen Scheune aus

1 Der Einbruch geschah am Wochenende zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr. Foto: Christian Schwier

Rund 6000 Euro Schaden richteten Diebe an, die zwischen Dagersheim und Aidlingen in eine Scheune eingebrochen sind.











Link kopiert

Geräte und Werkzeuge im Wert von etwa 6000 Euro sind am Wochenende aus einer Scheune in Aidlingen gestohlen worden. Die Diebe brachen zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in das Gebäude an der Kreisstraße 1066 zwischen Dagersheim und Aidlingen ein und entwendeten dort unter anderem eine Leiter und einen 100 Kilogramm schweren Stromgenerator. Wie die Polizei mitteilt, seien mehrere Personen am Werk gewesen, die einen Transporter benutzt haben müssen, um das schwere Gerät einzuladen. Der Polizeiposten Maichingen sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf den Feldwegen zwischen Dagersheim und Aidlingen gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 70 31/20 40 50 entgegen oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.