Einbruch in Aichwald: Unbekannter bricht mehrere Automaten auf

1 Nach Angaben der Polizei ist der Schaden an den Automaten größer, als der Schaden durch das Diebesgut. (Archivbild) Foto: SDMG// Gress

In Aichwald hat in der Nacht zum Dienstag ein Unbekannter Bargeld aus zwei SB-Automaten gestohlen. Dazu hebelte er die Türen mit Gewalt auf. An einem dritten Automaten blieb der Einbruchsversuch ohne Erfolg.











Link kopiert

In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter in der Straße Spachbrücken in Aichschieß (Kreis Esslingen) mehrere SB-Automaten aufgebrochen. Zwischen 21 Uhr und 6.50 Uhr machte sich der Täter laut Polizei an drei Automaten zu schaffen, von denen er zwei aufhebelte und das Bargeld entwendete. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden übersteigt den Angaben der Polizei zufolge den Wert der gestohlenen Geldbeträge bei weitem.