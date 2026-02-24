Einbruch im Landkreis Esslingen: „Mit Trinkgeld geflüchtet“ – Bäckerei in Denkendorf bestohlen

1 Der unbekannte Täter ist durch eine zerbrochene Scheibe eingedrungen. (Symbolfoto) Foto: dpa

In Denkendorf (Kreis Esslingen) flüchtet ein Täter nach einem Bäckereieinbruch mit Trinkgeld. Er hinterlässt ein zerbrochenes Fenster und Schäden im Verkaufsraum. Die Polizei ermittelt.











Am Ende ist sie nur mit dem Trinkgeld der Verkäuferinnen und Verkäufer geflüchtet: In der Nacht auf Dienstag ist eine noch unbekannte Person in ein Bäckereiverkaufsgeschäft im Denkendorfer Gewerbegebiet eingebrochen.

Der Vorfall ereignete sich dem Bericht der Polizei zufolge zwischen 19.30 Uhr und 4.40 Uhr in der Rechbergstraße. Der unbekannte Täter sei über eine eingeschlagene Glasscheibe in den Verkaufsraum eingedrungen. Beim Durchsuchen habe der Kriminelle diverse Geldkassen aufgebrochen und versucht, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslungen sei.

Einbruch in Bäckerei in Denkendorf: Täter flüchtet unerkannt

„Mit dem entwendeten Bargeld aus einer Trinkgeldkasse flüchtete er anschließend unerkannt“, teilt die Polizei weiter mit. Der hinterlassene Sachschaden lasse sich bislang nicht beziffern. „Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.“