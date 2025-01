Einbruch im Kreis Esslingen: 73-Jährige in Notzingen von Einbrecher geweckt

Attacke am Nürtinger Bahnhof Junger Mann angegriffen und geschlagen

Drei Jugendliche sollen laut Polizei einen 20-Jährigen an der Unterführung zum zentralen Omnibusbahnhof in Nürtingen zu Boden geworfen und mit Fußtritten traktiert haben. Die Suche nach den Tätern dauert noch an.