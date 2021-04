1 Ob etwas entwendet wurde steht laut Polizei noch nicht fest. (Symbolbild) Foto: dpa

Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Geschäft in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen und haben es durchsucht.

Kirchheim - Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Geschäft auf dem Postplatz in Kirchheim eingebrochen, teilte die Polizei mit. Gegen 1.40 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in den Laden und durchsuchten ihn. Ob etwas entwendet wurde steht laut Polizei noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.