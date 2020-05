1 Ein Dieb ist ein Haus in Kirchheim eingedrungen und hat mehrere Werkzeugteile gestohlen. Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

Ein Täter ist am Wochenende in ein Haus in Kirchheim eingebrochen, dass umgebaut wird. Er stahl mehrere Werkzeugteile.

Kirchheim - Am Wochenende hat es laut Polizei einen Einbruch auf einer Baustelle in der Straße Am Lindele in Kirchheim gegeben. Der Täter drang zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag 16.30 Uhr, in ein Haus ein, dass sich im Umbau befindet. Er verschaffte sich gewaltsam über die Balkontüre Zutritt in das Haus und entwendete mehrere Werkzeugmaschinen wie Schlagbohrer und Akku-Schrauber.