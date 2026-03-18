1 Die Polizei ermittelt nach wie vor im Fall der Diebesbande, die überregional agiert hat und unter anderem im Kreis Esslingen aktiv war. Foto: Marijan Murat/dpa

Die Polizei hat im Januar eine Einbrecherbande ausgehoben, die unter anderem im Kreis Esslingen aktiv war. Die Ermittlungen sind immer noch nicht abgeschlossen.











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Im Fall der Ende Januar 2026 ausgehobenen, überregional agierenden mutmaßlichen Einbrecherbande ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben weiter auf Hochtouren. Am 28. Januar waren in Recklinghausen (Nordrhein-Westfahlen) und Esslingen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 63 Jahren festgenommen worden, von denen sich laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen vier nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Außerdem hatten die Ermittler bei der zeitgleichen Vollstreckung von mehreren Durchsuchungsbeschlüssen bereits umfangreiches Beweismaterial, darunter Schmuck und hochwertige Uhren beschlagnahmt.

Im Zuge der Ermittlungen und weiteren Durchsuchungsmaßnahmen ist die Menge des beschlagnahmten mutmaßlichen Diebesguts nach Angaben der Polizei nun enorm auf eine dreistellige Anzahl angewachsen. Teile der sichergestellten Gegenstände konnten bereits Taten in den Landkreisen Esslingen und Göppingen sowie im Alb-Donau-Kreis und in Nordrhein-Westfalen zugeordnet werden. Die möglichen Absatzwege der Wertgegenstände sind laut Polizei Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Spezialeinheit deckt Einbrecherbande in Esslingen auf

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizei von Ende Januar waren an der Aufklärung neben der Abteilung für Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft auch eine auf die Bekämpfung der Einbruchskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen beteiligt gewesen. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass drei Männern sich Ende 2025 zu einer Gruppierung zusammengeschlossen zu hätten, um in wechselnder Besetzung Einbrüche in Privatwohnungen zu begehen.

Die Polizei präsentiert mutmaßliches Diebesgut aus Einbruchsdiebstählen – Eigentümer sollen sich melden. Foto: Polizei

Die Verdächtigen sollen insgesamt zehn Taten in Baden-Württemberg begangen haben. Unter anderem sollen sie Mitte Dezember 2025 in zwei Wohnhäuser in Ostfildern und Neuhausen eingedrungen sein, außerdem Einbrüche in Ammerbuch (Kreis Tübingen), Merklingen und Laichingen (Kreis Ulm) sowie Göppingen und Uhingen (Kreis Göppingen) begangen haben. Dabei seien unter anderem Bargeld, Schmuck und Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden. Gegen einen weiteren Mann wird wegen Geldwäsche ermittelt. Er soll den anderen beim Beseitigen von Beweismitteln geholfen haben.

Die Polizei präsentiert mutmaßlich aus Einbruchsdiebstählen stammende Gegenstände auf Fotos. Wer sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich per E-Mail an Esslingen.Kd.K2.Wed@polizei.bwl.de zu wenden. Die Polizei werde sich dann zeitnah zurückmelden.

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