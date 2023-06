1 Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Eine Diebestour im wortwörtlichen Sinne haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch im Ludwigsburger Osten unternommen. Sie zogen durch die Bührerstraße, die Königinallee, den Schlösslesweg und die Fuchshofstraße und verübten unterwegs gleich mehrere Einbrüche.

Mehrere Maschinen wurden aus einem Sprinter gestohlen

In der Bührerstraße brachen die Unbekannten einen Renault Master auf und nahmen eine Laptoptasche mit, die allerdings leer war. In der Königinallee wurde die Scheibe eines Sprinters eingeschlagen, aus dem anschließend mehrere Maschinen eines Bauunternehmens fehlten. Außerdem dürften dieselben Täter auch für den Aufbruch eines Chevrolet im Schlösslesweg verantwortlich sein, aus dem eine Aktentasche gestohlen wurde. Diese konnte später aber wieder aufgefunden werden. Letztlich stellte der Betreiber eines Restaurants in der Fuchshofstraße am Mittwochmorgen ebenfalls einen Einbruch fest – es fehlte allerdings nichts.

Der entstandene Schaden sowie der Wert des Diebesguts stehen noch nicht fest. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 29 92 00 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Oststadt zu melden.