Einbrecher in Sindelfingen: Mehrere tausend Euro Beute – Diebe entkommen unerkannt

1 Die Täter drangen gewaltsam in die Wohnung ein. (Symbolfoto) Foto: Silas Stein/dpa

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch zwischen 13 und 16 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Spitzholzstraße in Sindelfingen. Die Unbekannten durchwühlten die komplette Wohnung und entwendeten Bargeld, Schmuck und ein Mobiltelefon im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 0 70 31 / 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, zu wenden.