1 Der Polizeiposten Plochingen ist auf der Suche nach Zeugen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

In Aichwald (Kreis Esslingen) sind am Donnerstagabend Einbrecher unterwegs gewesen und versuchten sich unerlaubt Zutritt zu mindestens zwei Wohnhäusern zu verschaffen. Der Polizeiposten Plochingen sucht nun nach Zeugen.















In Schanbach (Kreis Esslingen) sind laut Polizei am Donnerstag Einbrecher zugange gewesen. Gegen 19 Uhr machten sich offenbar zwei Unbekannte an einem Fenster eines Wohnhauses in der Hauptstraße zu schaffen und hebelten es auf. Als die Bewohnerin auf die verursachten Geräusche aufmerksam wurde und nach dem Rechten sah, bemerkte sie zwei Männer außerhalb des Gebäudes. Diese flüchteten anschließend.

Zu einem der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß, hat dunkle Haare sowie einen hellen Teint und trug dunkle Arbeitskleidung.

In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.40 Uhr wurde in der Nachbarschaft, im Hölderlinweg, ebenfalls versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. In diesem Fall scheiterten die Kriminellen jedoch an den Verschlussverhältnissen des Gebäudes.

Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Donnerstag oder in den Tagen zuvor in Schanbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07153/307-0 zu melden.