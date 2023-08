Einbruch in Gaststätte in der Indexstraße

1 Gewaltsam sind die Einbrecher in die Gaststätte eingedrungen (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Die Täter öffneten mit Gewalt ein Fenster und plünderten einen Spielautomaten. Der Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.















In eine Gaststätte in der Indexstraße in Oberesslingen ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 0.40 Uhr und 7.40 Uhr brachen ein oder mehrere Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Lokal ein. Im Inneren wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld mitgenommen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3500 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat Ermittlungen aufgenommen.