Einbrecher in Neuhausen und Ostfildern: Schmuck und Bargeld gestohlen

1 Die dunklere Jahreszeit lockt Einbrecher verstärkt an. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Einbrecher sind am Wochenende in Wohnungen in Ostfildern und Neuhausen eingedrungen. Den unbekannten Tätern fielen Schmuck und Bargeld in die Hände. Die Spurensicherung hat an den Tatorten Hinweise auf die Täter gesichert.











Einbrecher haben sich am Wochenende an verschiedenen Orten im Landkreis zu schaffen gemacht. In Neuhausen ist ein bislang unbekannter Täter am Samstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 20.50 Uhr über die Terrassentür in ein Reihenhaus in der Straße Am Horber Wald eingebrochen. Mit Schmuck und Bargeld zog er unerkannt von dannen. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort. In Ostfildern wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eberhardstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 16 Uhr und Mitternacht über die Terrassentür ein und durchwühlten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Goldschmuck entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.