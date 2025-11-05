Einbrecher in Musberg: Verdächtige nach Einbruch geflüchtet – Polizei fahndet mit Hubschrauber

1 Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Unbekannten gewaltsam eingedrungen. (Symbolfoto) Foto: imago/Jochen Tack

Die Polizei ermittelt zu Unbekannten, die am Dienstagabend in eine Betreuungseinrichtung in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) eingebrochen sind.











Link kopiert

Unbekannte sind am Dienstagabend in eine Betreuungseinrichtung in der Böblinger Straße in Musberg (Kreis Esslingen) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei haben Angestellte kurz vor 21 Uhr verdächtige Personen im Gebäude bemerkt und sofort die Polizei gerufen.

Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin an, unterstützt wurde die Beamten am Boden von einem Polizeihubschrauber. Die Einsatzkräfte haben das Haus und die Umgebung durchsucht, konnten jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Die Täter waren zuvor offenbar gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen und hatten nach Wertgegenständen gesucht. Ob sie etwas gestohlen haben, stand zunächst nicht fest. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren vor Ort, die Polizei ermittelt.