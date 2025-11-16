Einbrecher in L.-E.: Einbrüche in Kitas und Musikschule

1 Die Kriminellen machten in Leinfelden-Echterdingen auch vor Kindertageseinrichtungen nicht halt (Symbolbild). Foto: imago/Jochen Tack

Wohl dieselben Täter haben bei den Einbrüchen in Leinfelden und Stetten Türen aufgehebelt und Scheiben eingeschlagen. Die Höhe des Schadens und der Beute wird noch ermittelt.











In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in mehrere Kitas in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen. In der Geranienstraße in Leinfelden hebelten Unbekannte die Tür einer Einrichtung auf und entwendeten Bargeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einem Kindergarten in der Kirchstraße. Mutmaßlich dieselben Täter warfen eine Scheibe der darunterliegenden Musikschule ein.

Wegen Zeuge Flucht ergriffen

Bei einem Kindergarten in Stetten, in den bereits in der Nacht zum Samstag eingebrochen wurde, beobachtete ein Anwohner zwei Personen, wie diese eine zum Schutz vor weiteren Einbrüchen angebrachte Holzplatte entfernten. Als sie den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Eine sofortige Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Höhe der entstandenen Schäden wird vom Polizeirevier Filderstadt derzeit noch ermittelt.