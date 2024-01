Einbrecher in Kemnat: Unbekannte dringen in ein Wohnhaus ein

1 Die Einbrecher hebelten eine Terrassentüre auf. Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Unbekannte Täter haben am Samstag ein Wohnhaus im Ostfilderner Stadtteil Kemnat heimgesucht. Sie nahmen Diebesgut mit und hinterließen erheblichen Sachschaden.











Link kopiert

Unbekannte Täter sind am Samstag in der Zeit zwischen 13.15 und 20.20 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Ulrichstraße im Ostfilderner Stadtteil Kemnat eingebrochen. Im Inneren des Gebäudes haben die Einbrecher laut einer Mitteilung der Polizei Schränke und Kommoden durchsucht. Dabei fielen ihnen Elektrogeräte, Schmuck und Bargeld in die Hände, die die Täter mitgehen ließen. Den Wert des Diebesguts kann die Polizei bislang noch nicht genau beziffern. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Spurensicherung am Tatort übernommen.