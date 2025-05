Einbrecher in Esslingen: Der Täter kam durch die Wohnungstür

1 Über die Wohnungstür soll sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung in Esslingen verschafft haben. Foto: picture alliance / Silas Stein/dpa

Diese Bewohner erlebten eine böse Überraschung. Ein Einbrecher ist in ihre Wohnung in der Plochinger Straße in Esslingen eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bisher noch nicht festgestellt werden.











Ein Langfinger war auf Beutetour: In der Zeit zwischen Samstag um 10.30 Uhr und Sonntag um 15 Uhr ist ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Plochinger Straße in Esslingen eingebrochen. Über die Wohnungstür soll sich der Täter laut Polizei gewaltsam Zutritt verschafft und in dem Gebäude nach Diebesgut gesucht haben. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.