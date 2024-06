Einbrecher im Lehrerzimmer: Einbruch in Köngener Burgschule

Einbruch in Köngener Burgschule

1 Der Einbrecher drang gewaltsam ins Lehrerzimmer der Köngener Burgschule ein (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/d/a

Der Täter schlug eine Scheibe ein und durchwühlte Schränke. Ob er etwas gestohlen hat, ist noch unklar.











Link kopiert

In die Köngener Burgschule ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 18 und 5.45 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein eine Scheibe zum Lehrerzimmer ein und gelangte so ins Innere. Im Lehrerzimmer öffnete er gewaltsam die Schränke und durchwühlte sie. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.