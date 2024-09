Einbrecher im Kreis Esslingen: Hoher Schaden durch mehrere Einbrüche am Wochenende

1 Die Kriminellen drangen jeweils gewaltsam in ein Restaurant, einen Lieferdienst und eine Firma ein. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Am vergangenen Wochenende schlugen in mehreren Orten im Kreis Esslingen Einbrecher zu. Allein in einer Firma in Weilheim richteten sie damit einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro an.











Im Kreis Esslingen haben am Wochenende in verschiedenen Orten Einbrecher zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei Bargeld und Elektroartikel gestohlen, außerdem wurde teils erheblicher Schaden angerichtet.

In Nürtingen brachen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in ein Restaurant in der Plochinger Straße und einen Lieferdienst in der Neuffener Straße ein. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld.

In Weilheim brachen gegen 3.30 Uhr am Montagmorgen mehrere Täter in ein Firmengebäude im Tobelwasen ein. Den Ermittlungen nach hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Sie stahlen mehrere Elektroartikel und flüchteten unerkannt. Den Wert des Diebesguts kann die Polizei noch nicht genauer beziffern, geht aber mit dem Sachschaden von einer Summe von mehreren tausend Euro aus, berichtet ein Sprecher am Montag.