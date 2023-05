1 Das Café Strich-Punkt in der Stuttgarter Altstadt Foto: Verei/n

Seit 25 Jahren kümmert sich der Verein zur Förderung von Jugendlichen von der Alt-katholischen Kirchengemeinde um männliche Prostituierte in Stuttgart. An diesem Sonntag gibt es einen Jubiläumsgottesdienst.















Link kopiert

Die Alt-Katholische Gemeinde in der Katharinenkirche mitten in der Stuttgarter City leistet Herausragendes: Seit 25 Jahren organisiert sie Kathys Vesper, ein Hilfsprojekt, zunächst für hilfsbedürftige Menschen in der unmittelbaren Umgebung konzipiert als eine Art Nachbarschaftstreff auch für einsame Menschen. Und ebenso vor 25 Jahren wurde von der Gemeinde aus der Verein zur Förderung von Jugendlichen gegründet. Da geht es explizit um Menschen, die am und um den Katharinenplatz herum leben, arbeiten oder sich dort viel aufhalten: Um Menschen, die sich dort am Rande der Altstadt prostituieren. Auch dazu gibt es nun eine Feier an diesem Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr mit einem Jubiläumsgottesdienst und anschließendem Austausch in der Kirche.

Ein Verein für Männer auf dem Strich

Wobei dieser Verein sich explizit um Männer kümmert, die sich dort prostituieren. „Wir fokussieren unsere Aufmerksamkeit auf Männer und Transpersonen“, so Saskia Reichenecker, die Geschäftsführerin des Fördervereins. Für diese Menschen gibt es das Café Strich-Punkt. Da gibt es Ansprechpartner zu Themen wie sexueller Gesundheit oder um den Aufenthaltsstatus. Denn viele kommen nicht aus Deutschland. Es geht auch um Erfahrungen mit Gewalt und Ausgrenzung, Sucht sowie sexuelle und geschlechtliche Identität. Die Beratungsteams gehen raus auf die Straße vor Ort.

Das Café Strich-Punkt

Die Fülle an Anlauf-und Beratungsanfragen wird in Kooperation mit dem Verein Aids-Hilfe bewältigt. 2014 kam der Arbeitsbereich Antihelden hinzu. „Da machen wir Beratung, Präventions- und Bildungsarbeit zu sexualisierter Gewalt und Sexualitäten“, so Reichenecker. Hinzu kommen Weiterbildungen für Lehrer, sozialpädagogische Fachkräfte sowie für Ehrenamtliche, dazu gehören Infoveranstaltungen für Eltern. Es gibt ein umfassendes Online-Angebot.