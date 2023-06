Sommer-Gastro in Stuttgart Die Gäste sind zurück – aber das Geld sitzt nicht locker

Am Marktplatz ist der neue Ratskeller am Start, an Schloss- und Schillerplatz herrscht reger Betrieb. Dennoch spüren die Gastronomen Zurückhaltung bei Gästen, die mehr auf die Preise achten müssen.