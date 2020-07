32 Die Frau an der Ecke Hirsch-/Nadlerstraße hinter dem Rathaus hat eine Aktentasche in der linken und ihr Kind in der rechten Hand. Wir treffen sie auf einem Spaziergang durch Stuttgart 1942 – klicken Sie sich durch die Bilderstrecke! Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Unser Projekt zeigt das Stuttgart des Jahres 1942. Wie mag sich ein Spaziergang durch die Innenstadt angefühlt haben?

Stuttgart - Die Frau schaut ein wenig traurig. Sie hat ihr Kind an der rechten und eine Tasche in der linken Hand, ist schwarz gekleidet – vielleicht, weil der Mann gefallen ist im vierten Kriegsjahr. Geschlossene Geschäfte, verwaiste Litfaßsäule: Mutter und Kind huschen über jenen heute namenlosen Platz zwischen Rathaus und Nadlerstraße. Von welchem Termin sie wohl kommen? Was haben sie vor? Wo wohnen sie?