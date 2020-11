1 An der Martinstraße wollen die Architekten die Neubauten herunterstutzen. Dafür soll der Block, der an Karstadt angebaut wird, neun statt acht Etagen bekommen. Auch über den Karstadt-Verkaufsflächen sollen Wohnungen entstehen. Foto: Roberto Bulgrin

Für das heftig diskutierte Bauprojekt auf dem Esslinger Karstadt-Areal könnte es am 23. November vielleicht doch eine Mehrheit geben – aber sicher keine einstimmige. Die Lage ist und bleibt schwierig,

Esslingen - Im Ringen um eine zumindest akzeptable Lösung für die Überbauung des Karstadt-Parkplatzes und den Umbau des danebenliegenden Kaufhauses hat sich am Mittwoch doch so etwas wie ein Silberstreifen am Horizont abgezeichnet. Die Architekten von Plan Forward, eine Tochtergesellschaft des Mitinvestors, der Stuttgarter Wolff Gruppe, haben bis kurz vor Sitzungsbeginn noch an den Plänen und Darstellungen gefeilt. Mit dem Ziel, den Ausschuss für Technik und Umwelt nach viel Kritik im Vorfeld doch noch von ihren Korrekturen zu überzeugen.