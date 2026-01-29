Ein Patent, das die Welt veränderte: Mercedes-Benz feiert Geburtsstunde des Autos – und stellt die neue S-Klasse vor

Veronika Kanzler 29.01.2026 - 09:01 Uhr , aktualisiert am 29.01.2026 - 09:01 Uhr

Mercedes-Benz feiert Geburtsstunde des Autos – und stellt die neue S-Klasse vor

Ein Patent, das die Welt veränderte

1 Carl Benz, der Konstrukteur des ersten Automobils Foto: Mercedes-Benz AG

Carl Benz patentiert am 29. Januar 1886 seinen Motorwagen und revolutioniert die Mobilität. 140 Jahre später erinnert Mercedes daran und stellt in Stuttgart die neue S‑Klasse vor.











Völlig unbeachtet von der Öffentlichkeit geht am 29. Januar 1886 im Kaiserlichen Patentamt in Berlin ein Schreiben ein, das die Mobilität revolutionieren sollte. Carl Benz meldet ein „Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“ zum Patent an; die Konstruktion wird später unter der Nummer DRP 37435 registriert. Es ist ein dreirädriges Gefährt – und das Dokument, das heute als Geburtsurkunde des Automobils gilt.