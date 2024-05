Ein Paar aus Aichtal lebt umfassend nachhaltig: Familie Weltverbesserer

1 Sven Teufel und Cornelia Mangold wollen alles in ihrer Macht Stehende dafür tun, dass ihr Sohn Friedolin eine lebenswerte Zukunft hat. Foto: Caroline Holowieck/i

Vegane Ernährung, Plastik vermeiden, Müll aufsammeln, Foodsharing, Secondhand: Ein Paar aus Aichwald versucht, dies alles zu kombinieren und umfassend nachhaltig zu leben.











Link kopiert

Fotos aus Urlauben an Traumstränden, von der Hochzeit, von Angehörigen und Freunden hängen in der verwinkelten Vier-Zimmer-Wohnung an den Wänden. Auf Regalen und Fensterbrettern stehen Erinnerungsstücke, Figürchen, Muscheln, Nippes. Das Wohnzimmer hat der zweijährige Friedolin zur Spielwiese auserkoren. Wer durch den Raum geht, stakst durch Kuscheltiere, Autos und Duplosteine. Es sieht aus wie in Millionen deutscher Haushalte. „Wir leben nicht in der Lehmhütte, unser Kind spielt nicht mit Steinen und Hölzern“, sagt Cornelia Mangold und schüttelt den Kopf.